07 Aralık 2021, Salı

SÜPER LİG

Göztepe 2-1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Göztepe 10 kişiyle kazandı! Sahnede Jahovic var
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 Giriş Tarihi: 06.12.2021

Süper Lig'in 15. haftasının kapanış maçında Göztepe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçı İzmir ekibi, Jahovic'in 2 golüyle 2-1 kazandı. Gaziantep ekibinin tek golü ise Recep Niyaz'dan geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 15. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İzmir ekibi 39 ve 45+4'te Jahovic'in kaydettiği gollerle 2-1 kazandı. Gaziantep FK'nın tek golü ise 61'de Recep Niyaz'dan geldi.

Göztepe'de 51 ve 58. dakikalarda 2 sarı kart gören Nwobodo, takımı 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Göztepe puanını 14'e yükseltirken, Gaziantep FK ise 18 puanda kaldı.

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