Usta isimden çarpıcı Beşiktaş - Galatasaray derbisi yorumu! "Gol öncesi..."
Süper Lig'in 10. haftasında sonucu merakla beklenen maçta, Beşiktaş evinde konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar mücadeleyi değerlendirdi. Çakar yazısında siyah beyazlıların ikinci golü öncesinde kırmızı kart olabileceğinin altını çizdi. İşteo sözler... | Son dakika spor haberleri (BJK GS spor haberi)
Beşiktaş çok iyi oynamadı ama belki de şanslıydı. Zira Mohamed penaltıyı kaçırmasa sonuç farklı olacaktı. Oyuna Beşiktaş çok çok yüksek tempo ile başladı.
İlk 20 dakika Galatasaray topu göremedi. Bu arada Beşiktaş'ın ah-vah dedirtecek pozisyonu var mı? Yok... Ama müthiş bir baskısı ve oyun hakimiyeti vardı. Bu dakikadan sonra Galatasaray dengeledi.
İlk yarının son 10-15 dakikası maçın dengelendiği anlarda Galatasaray'ın önüne geçti. Ceza sahası dışından Cicaldau çok sert vurmasa da top köşeye gitti, Ersin geç uzandı, gol oldu.Bu gol adeta Beşiktaş'ı ve seyirciyi felç etmişti ki imdada Muslera yetişti. Bakın dikkat edin, Muslera diyorum. Soldan Umut ortaladı, Larin çok iyi yükseldi, Muslera hatalı çıktı ve gol geldi.
Fırat Aydınus'un üç kritik pozisyonu var. İlki; Marcao'nun Alex'i sırtından itip düşürmesi bir penaltıydı ama hakem ofsayt kaldırdı ki ofsayt da yoktu. İkincisi; Beşiktaş'ın ikinci golünden önce Batsuayi'nin Nelsson'un göğsüne bir yumruğu var.
Kırmızı kart olup olmayacağı tartışılır ama o faul çalınmıyor, korner oluyor, oradan da gol yeniyor. En son kritik pozisyon ise Vida'ya çalınan penaltı. İlk bakışta Vida destek kolunun üzerine çarpıyor gibi görünse de Vida bence topu engellemek için kolunu biraz uzatıveriyor, karar doğru.
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