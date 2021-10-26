Kırmızı kart olup olmayacağı tartışılır ama o faul çalınmıyor, korner oluyor, oradan da gol yeniyor. En son kritik pozisyon ise Vida'ya çalınan penaltı. İlk bakışta Vida destek kolunun üzerine çarpıyor gibi görünse de Vida bence topu engellemek için kolunu biraz uzatıveriyor, karar doğru.

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