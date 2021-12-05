Fenerbahçe 2. sıraya yükseldi! İşte güncel puan durumu
Spor Toto Süper Lig'de heyecan 15. hafta maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ederken sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. İşte güncel puan durumu...
Süper Lig'in 15. haftası yine çok heyecan verici maçlara sahne oluyor... Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı ve sarı-lacivertliler 4-0 galip geldi. Peki Süper Lig'de puan sıralaması ne durumda?
İŞTE SÜPER LİG'DE CANLI PUAN DURUMU:
1-Trabzonspor: 39
2-Fenerbahçe: 27
3-Konyaspor: 26
4-Hatayspor: 26
5-Başakşehir: 25
6-Alanyaspor: 24
7-Galatasaray: 23
8-Karagümrük: 22
9-Beşiktaş: 21
10-Adana Demirspor: 20
11-Sivasspor: 19
12-Giresunspor: 19
13-Kayserispor: 19
14-Altay: 18
15-Antalyaspor: 18
16-Gaziantep FK: 18
17-Yeni Malatyaspor: 13
18-Göztepe: 11
19-Kasımpaşa-11
20-Rizespor: 10
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