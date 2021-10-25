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MHK'nin yeni başkanı belli oluyor!

MHK’nin yeni başkanı belli oluyor!
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Giriş Tarihi: 25.10.2021

Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanı belli oluyor. Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yapacağı toplantının ardından MHK'nin yeni başkanı kamuoyuna duyuracak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Serdar Tatlı'nın istifası sonra yeni Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı bugün belli oluyor.

Ntvspor'un haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, bugün yapacağı toplantı ile yeni MHK başkanına karar verecek.

Futbol federasyonu başkanı Nihat Özdemir, toplantı öncesi Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın yanı sıra TFF 1. Lig Kulüpler Birliği başkanı Ecmel Sarıalioğlu bir araya geldi.

Yapılan görüş alışverişinin ardından kulüp başkanları Riva'dan ayrıldı.

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