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Hatayspor - Başakşehir maçı CANLI

Hatayspor - Başakşehir | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 Giriş Tarihi: 05.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Hatayspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Hatayspor - Başakşehir maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 15. haftasında Hatayspor ile Başakşehir, Yeni Hatay Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Saat 16.00'da başlayan ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanan karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor.

Mücadele öncesi Hatayspor, topladığı 26 puanla 3. sırada yer alıyor. 22 puanı bulunan Başakşehir ise 7. sırada bulunuyor.

HATAYSPOR - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Simon, Samuel, Sackey, Traore, Saba, Muhammed, Ayoub, Diouf

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Aleksic, Visca, Chadli, Okaka

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