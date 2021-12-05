05 Aralık 2021, Pazar
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Süper Lig maçlarının özeti A Spor'da!
Süper Lig özetleri A Spor'da! Goller, kurtarışlar, pozisyonlar... Süper Lig'e dair her şey A Spor'da. Süper Lig'de oynanan tüm maçlarını özetini A Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.
Süper Lig'de 2021-22 sezonunun 15. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi ve mücadeleyi sarı-lacivertliler 4-0 kazandı. A Spor'dan da dev bir müjde geldi. Artık Süper Lig maç özetleri A Spor ekranlarından yayınlanacak.
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