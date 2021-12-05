05 Aralık 2021, Pazar

SÜPER LİG

Kayserispor 2-0 Antalyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Kayserispor 9 kişiyle kazandı

Kayserispor 9 kişiyle kazandı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 Giriş Tarihi: 05.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Ev sahibi takım, 9 kişi kaldığı mücadelede rakibini Mame Thiam'ın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor, Kadir Has Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, rakibini 11 ve 17. (p) dakikalarda Mame Thiam'ın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kayserispor'da 34. dakikada Mario Gavranovic, 58. dakikada ise Dimitrios Kolovetsios kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla puanını 19'a çıkardı. Antalyaspor ise 18 puanda kaldı.

Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor, 12 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor ise 11 Aralık Cumartesi günü aynı saatte Trabzonspor'u ağırlayacak.

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