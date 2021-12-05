Giresunspor 3-1 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Giresun geriden gelerek kazandı!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında GZT Giresunspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadeledeyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Fatih Karagümrük'ün golü 28. dakikada Aleksandar Pesic'ten gelirken, Giresunspor ise 69. dakikada Ibrahima Balde ve 83 ve 88

'de (p) Souleymane Doukara ile bu gole karşılık verdi.

Bu sonuçla birlikte Giresunspor yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 19 puana yükseldi. Karagümrük ise 22 puanda kaldı.

Ligin 16. haftasında Giresunspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Karagümrük ise Konyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Balde'nin ara pasında Diabate, ceza sahası içerisinde topla buluştu. Bu oyuncunun çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Viviano topu köşeden kornere çeldi.

28. dakikada Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta GZT Giresunspor defansı ceza sahası içerisinde topa müdahale edemedi. Arka direkte boş pozisyondaki Pesic'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

63. dakikada Vavacars Fatih Karagümrük'ün kontra atağında Jummy Durmaz, defansın arkasına attığı pasta Emre Mor topla ceza sahasına girdi. Kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

69. dakikada Giresunspor beraberliği yakaladı. Diabate'nin defansın arkasına gönderdiği pasta Süleymanov topla buluştu. Bu oyuncunun yerden pasında Balde boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1.

83. dakikada Giresunspor öne geçti. Aziz Eraltay, Vavacars Fatih Karagümrük oyuncularından kaptığı topla ceza sahasına girdi, vuruşunda top Viviano'dan döndü. Boş pozisyonda Doukara meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1.

86. dakikada Aziz Eraltay, rakip defanstan kaptığı topla ceza sahasına girdi. Tunay Torun'un müdahalesi ile Aziz Eraltay yerde kaldı ve maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 88. dakikada topun başına gelen Doukara, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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