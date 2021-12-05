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Giresunspor - Karagümrük maçı CANLI

Giresunspor - Karagümrük | CANLI
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Giriş Tarihi: 05.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Giresunspor ile Karagümrük karşı karşıya geliyor. Giresunspor - Karagümrük maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 15. haftasında Giresunspor ile Karagümrük, Çotanak Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Saat 16.00'da başlayan ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

Mücadele öncesi Giresunspor, topladığı 16 puanla 16. sırada bulunuyor. 22 puanı bulunan Karagümrük ise 8. sırada yer alıyor.

GİRESUNSPOR - KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz, Traore, Flavio, Balde, Shapi, Serginho, Diabate

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Luckassen, Caner, Biglia, Bertolacci, Jimmy, Karamoh, Emre Mor, Pesic


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