Hatayspor 0-3 Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Başakşehir Hatay'ı deplasmanda devirdi! Seri 7 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Hatayspor sahasında Başakşehir'i ağırladı. Mücadeleyi turuncu-lacivertliler ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı ve yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İstanbul temsilcisi 3-0 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 8. ve 27. dakikalarda penaltıdan Danijel Aleksic, 45+4'te ise Stefano Okaka kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı ve 25 puana yükseldi. Hatayspor ise 26 puanda kaldı.

Ligin 16. haftasında Hatayspor, Altay'a konuk olacak. Başakşehir ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Medipol Başakşehir, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla penaltı kazandı. Medipol Başakşehir'in sağ kanattan kullandığı korner atışında El Kaabi topu uzaklaştırdı. VAR odasının uyarısıyla hakem Erkan Özdamar, pozisyonu yeniden inceledi. Özdamar, El Kaabi'nin ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Aleksic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

20. dakikada Medipol Başakşehir'in kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Ndayishimiye'nin kafa vuruşunda kaleci Munir, topu kontrol etmeyi başardı.

27. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Aleksic'in kullandığı korner atışında Mahmut Tekdemir kafayı vurdu. Falette'ye çarpan top yine den kornere gitti. Pozisyonu VAR'dan kontrol eden hakem Erkan Özdamar, topun Falette'nin eline çarptığına karar vererek bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 27. dakikada penaltı atışını kullanan Aleksic, topu filelere yolladı. 0-2

34. dakikada Da Silva'nın sol kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahası önünden çektiği sert şut üstten auta gitti.

35. dakikada Hatayspor'un gelişen atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Diouf'un vuruşunda top kaleci Muhammed Şengezer'den döndü, dönen topu savunma uzaklaştırdı.

45+3 Medipol Başakşehir farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan kullanılan korner atışında ceza alanı içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Okaka'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada Muhammed Mert'in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Lobjanidze'nin kafa vuruşunu kaleci Muhammed Şengezer, topu direk dibinde kontrol etti.

84. dakikada ceza sahası dışından Visca'nın kaleye çektiği sert şut savunmaya çarparak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

85. dakikada sağ kanattan kullanılan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde topa kafayı vuran Epureanu'nun vuruşunda kaleci Munir, gole izin vermedi.

90+3 dakikada Visca'nın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Munir, topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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