Kayserispor - Antalyaspor maçı CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Kayserispor - Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan 15. hafta maçlarıyla devam ediyor.
Günün ilk maçında Kayserispor ile Antalyaspor, Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Saat 13.30'da başlayan mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Campanharo, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic.
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Bahadır, Veysel, Kudriashov, Güray, Fredy, Andrea Poli, Doğukan, Amilton, Mukairu
37. RANDEVU
FT Antalyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a karşı 37. kez mücadele ediyor. İki takım arasında daha önce oynanan mücadelelerde kırmızı-beyazlılar 16 galibiyet elde ederken, Kayseri ekibi 8 kez kazandı. 12 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Geçen sezon oynanan iki karşılaşmayı Antalyaspor 1-0 ve 2-0'lık skorlarla kazandı. Son lig ve kupa maçını kazanarak moral bulunan kırmızı-beyazlılarda, Kayseri deplasmanından da puan ya da puanlar hedefleniyor.
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