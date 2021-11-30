Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de 2021/22 sezonunun 14. haftası sona erirken şampiyonluk oranları da güncellendi. Ligde lider konumunda bulunan ve rakipleriyle puan farkını oldukça açan Trabzonspor, şampiyonluğun da favorisi konumunda. İşte güncel şampiyonluk oranları...