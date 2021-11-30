02 Aralık 2021, Perşembe

SÜPER LİG

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de 2021/22 sezonunun 14. haftası sona erirken şampiyonluk oranları da güncellendi. Ligde lider konumunda bulunan ve rakipleriyle puan farkını oldukça açan Trabzonspor, şampiyonluğun da favorisi konumunda. İşte güncel şampiyonluk oranları...

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 Giriş Tarihi: 30.11.2021

Süper Lig'de 14. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İşte güncel oranlar...

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Galatasaray - 8.50 (Eski oran: 7.00 )

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Beşiktaş - 8.50 (Eski oran: 5.50 )

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Fenerbahçe - 6.00 (Eski oran: 4.00 )

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Trabzonspor - 1.39 (Eski oran: 1.65 )

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