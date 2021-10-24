24 Ekim 2021, Pazar

SÜPER LİG

Karagümrük 1-1 Hatayspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Karagümrük ile Hatayspor yenişemedi!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 Giriş Tarihi: 24.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında Karagümrük sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golünü 30. dakikada El Kaabi kaydederken, Ev sahibi takımın golü 38. dakikada Pesic'ten geldi.

Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Karagümrük, Hatayspor'u ağırladı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Hatayspor, 30. dakikada El Kaabi ile 1-0 öne geçti. Karagümrük'e beraberliği getiren golü 38. dakikada Aleksandar Pesic kaydetti.

Karagümrük'ün sağ bek oyuncusu Hedenstad, 35. ve 89. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrasında oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından Hatayspor, 20 puan ve maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Karagümrük ise 18 puan ve maç fazlasıyla 4. sırada yer buldu.

Hatayspor, gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Karagümrük ise Kayserispor deplasmanına gidecek.
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