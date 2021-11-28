Gaziantep FK - Konyaspor maçı canlı anlatım (Gaziantep FK - Konyaspor maçı canlı izle)

Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK - Konyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Gaziantep FK - Konyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Gaziantep FK - Konyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK - KONYASPOR İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Caulker, Mendyl, Ertuğrul, Doğan, Recep, Maxim, Muhammet, Dicko.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Anicic, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Serdar, Ebunge, Bytyqi, Cikalleshi.

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