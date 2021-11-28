Gaziantep FK - Konyaspor maçı canlı anlatım (Gaziantep FK - Konyaspor maçı canlı izle)
Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK - Konyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Gaziantep FK - Konyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 13:30'da başlayan Gaziantep FK - Konyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
GAZİANTEP FK - KONYASPOR İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Caulker, Mendyl, Ertuğrul, Doğan, Recep, Maxim, Muhammet, Dicko.
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Anicic, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Serdar, Ebunge, Bytyqi, Cikalleshi.
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