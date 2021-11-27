Beşiktaş Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Cumartesi gününün son maçı olan Beşiktaş - Giresunspor maçı merakla bekleniyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş kötü gidişatı durdurmak istiyor. Giresunspor ise kazanarak yükselişe geçmeyi hedefliyor. Beşiktaş'ta 4 futbolcu maçta görev yapamayacak. Mücadele öncesi siyah-beyazlıların ilk 11'i belli oldu.

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Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yaşanıyor. 14. haftada Cumartesi günü Antalyaspor - Alanyaspor, Rizespor - Kayserispor ve Beşiktaş - Giresunspor maçları ile açılacak. Günün kritik maçlarından biri olan Beşiktaş - Giresunspor maçı ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Beşiktaş Giresunspor maçı hazırlıkları, Beşiktaş'ın eksikleri, puan durumu ve diğer tüm detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Pjanic, Ghezzal, Larin, N'Koudou, Batshuayi.

Giresunspor (muhtemel): Okan, Zeki, Diarra, Perez, Behich, Pelupessy, Flavio, Suleymanov, Diabate, Serginho, Doukara

📺 BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Giresunspor maçı 27 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar gün boyu aspor.com.tr'de yer alacak.

👤 BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇININ HEKEMİ KİM?

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak en kritik mücadelelerden biri olan Beşiktaş - Giresunspor maçını Hüseyin Göçek yönetecek.

💥 BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR KARŞISINDA GALİBİYET ARIYOR!

Ligde son galibiyetini 10. haftadaki derbi maçta Galatasaray'a karşı alan Beşiktaş'ta daha sonra oynadığı 3 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı.

Siyah-beyazlı ekip derbinin ardından Atakaş Hatayspor'a 1-0, Trabzonspor'a 2-1 ve Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 yenilerek yıllar sonra ligde ilk kez üst üste 3 maçtan puansız döndü ve zirveyle puan farkının açılmasını engelleyemedi.

🟨 WELINTON SINIRDA

Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Welinton Souza Cumartesi oynanacak maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek. Ligde Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcu, Trabzonspor maçında gördüğü kartla sınıra geldi. Welinton, GZT Giresunspor maçında da sarı kart görmesi halinde Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

🤔 BEŞİKTAŞ'TA KİMLER KADRODA YOK?

Beşiktaş'ta Giresunspor karşılaşması öncesinde 4 oyuncu kadroya alınmadı. Tedavisi devam eden Gökhan Töre'nin dışında, genç yıldız Rıdvan Yılmaz da kadrodan çıkartılan diğer bir isim oldu. Sezon başında transfer edilen isimlerden Salih Uçan ile birlikte bir diğer genç futbolcu Serdar Saatçi de Giresun maçında yok.

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