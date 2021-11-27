Rizespor - Kayserispor maçı canlı anlatım (Rize - Kayseri maçı canlı izle)

Süper Lig'in 14. haftasında Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Rizespor - Kayserispor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Rizespor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Rizespor - Kayserispor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...





RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Rizespor - Kayserispor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

RİZESPOR - KAYSERİSPOR İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Fabricio, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Sabo, Boyd, Boldrin, Aminu, Pohjanpolo.

Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Campanharo, Kemen, Mustafa, İlhan, Gavranovic.

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