Rizespor - Kayserispor maçı canlı anlatım (Rize - Kayseri maçı canlı izle)
Süper Lig'in 14. haftasında Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Rizespor - Kayserispor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Rizespor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Rizespor - Kayserispor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Rizespor - Kayserispor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
RİZESPOR - KAYSERİSPOR İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan, Fabricio, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Sabo, Boyd, Boldrin, Aminu, Pohjanpolo.
Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Campanharo, Kemen, Mustafa, İlhan, Gavranovic.
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