27 Kasım 2021, Cumartesi

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Antalyaspor - Alanyaspor maçı canlı anlatım (Antalya - Alanya maçı canlı izle)

Antalyaspor - Alanyaspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 27.11.2021

Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Antalyaspor - Alanyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor - Alanyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...


ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Antalyaspor - Alanyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR - ALANYASPOR İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Naldo, Güray, Poli, Doğukan, Fredy, Mukairu, Amilton.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur, Efkan, Fatih, Candeias, Emre Akbaba, Davidson Babacar.

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