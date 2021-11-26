26 Kasım 2021, Cuma

SÜPER LİG

Adana Demirspor 0-0 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Adana’da puanlar paylaşıldı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 Giriş Tarihi: 26.11.2021

Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başladı.

Açılış gününde Adana Demirspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 20'ye çıkardı, Kasımpaşa ise 10 puan oldu.

Ligin 15. haftasında Adana Demirspor deplasmanda lider Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

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