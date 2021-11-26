Adana Demirspor 0-0 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başladı.

Açılış gününde Adana Demirspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 20'ye çıkardı, Kasımpaşa ise 10 puan oldu.

Ligin 15. haftasında Adana Demirspor deplasmanda lider Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

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