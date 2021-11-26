TFF açıkladı! Süper Lig hakeminin Covid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir Süper Lig yardımcı hakeminin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, hakemin herhangi bir semptom göstermediği ancak tedbir amaçlı karantinaya alındığı kaydedildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir Süper Lig yardımcı hakeminin dün yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, hakemin herhangi bir semptom göstermediği ancak tedbir amaçlı karantinaya alındığı kaydedildi.
TFF'nin açıklaması şu şekilde: "Bir Süper Lig Yardımcı hakemimizin 25.11.2021 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."
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