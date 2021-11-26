26 Kasım 2021, Cuma

SÜPER LİG

Başakşehir Altay maçı CANLI İZLE (Başakşehir-Altay canlı anlatım)

Başakşehir - Altay | CANLI
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 26.11.2021

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Altay'ı konuk ediyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun başa geçmesinin ardından 5'te 5 yapan turuncu-lacivertliler, 6 maçtır kazanamayan Altay'la karşı karşıya geliyor. Başakşehir-Altay maçının tüm detayları ve mücadelenin CANLI ANLATIMI haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile Altay kozlarını paylaşıyor. 5 maçlık galibiyet serisi oluşturan İstanbul ekibi, 6 maçtır kazanamayan İzmir temsilcisiyle karşı karşıya geliyor. Turuncu-lacivertliler galibiyet serisini sürdürmek isterken, siyah-beyazlılar ise kötü gidişata son vermek istiyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

BAŞAKŞEHİR ALTAY İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Hasan Ali, Duarte, Ndayishimiye, Ömer Ali, Mahmut, Tolga, Berkay Özcan, Guldbrandsen, Chadli, Okaka.

Altay: Lis, Cebrayil, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Poko, Pinares, Thiam, Rodriguez, Kappel, Kazımcan Karataş, Bamba.

BAŞAKŞEHİR-ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de Başakşehir ile Altay arasında oynanan mücadele saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Hakem Ümit Öztürk'ün yönettiği maç Başakşehir Fatih Terim stadyumunda oynanıyor.

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