Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı | CANLI
Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. İki takım da zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor. Kritik maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Zorlu maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA İLK 11'LER:
Adana Demirspor: Muric, Samet, Deli, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Vargas, Stambouli, Yunus Akgün, Akintola, Assombalonga
Kasımpaşa: Harun, Sakıb, Donk, Jeffrey, Hadergjonaj, Varga, Doğucan Haspolat, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Umut Bozok, Jorgensen
ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı 26 Kasım Cuma günü saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor. Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetiyor.
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