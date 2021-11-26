26 Kasım 2021, Cuma

SÜPER LİG

Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı | CANLI

Adana Demirspor - Kasımpaşa | CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 Giriş Tarihi: 26.11.2021

Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. İki takım da zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor. Kritik maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Zorlu maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA İLK 11'LER:

Adana Demirspor: Muric, Samet, Deli, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Vargas, Stambouli, Yunus Akgün, Akintola, Assombalonga

Kasımpaşa: Harun, Sakıb, Donk, Jeffrey, Hadergjonaj, Varga, Doğucan Haspolat, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Umut Bozok, Jorgensen

ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı 26 Kasım Cuma günü saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor. Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetiyor.

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