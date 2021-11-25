25 Kasım 2021, Perşembe
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Diego Lugano süper 11'ini açıkladı! Kadroda sürpriz isim...
Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Diego Lugano, yayıncı kuruluşun bir programına katıldı ve soruları yanıtladı. "Tota" lakaplı Diego Lugano, Süper Lig 11'ini açıkladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de 2006-2011 yılları arasında görev alan Diego Lugano, burada unutulmaz izler bırakmış ve sarı-lacivertli formayla şampiyonluklar yaşamıştı.
Uruguaylı eski futbolcu, yayıncı kuruluşun bir programında Süper Lig 11'ini açıkladı. Kadrodaki sürpriz isimler de dikkat çekti. İşte o 11...
VOLKAN DEMİREL
GÖKHAN GÖNÜL
SERVET ÇETİN
EGEMEN KORKMAZ
ROBERTO CARLOS
SELÇUK İNAN
EMRE BELÖZOĞLU
ARDA TURAN
QUARESMA
ALEX
BURAK YILMAZ
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