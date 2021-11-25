25 Kasım 2021, Perşembe

SÜPER LİG

Diego Lugano süper 11'ini açıkladı! Kadroda sürpriz isim...

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Diego Lugano, yayıncı kuruluşun bir programına katıldı ve soruları yanıtladı. "Tota" lakaplı Diego Lugano, Süper Lig 11'ini açıkladı. İşte detaylar...

Diego Lugano süper 11’ini açıkladı! Kadroda sürpriz isim...
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 Giriş Tarihi: 25.11.2021

Fenerbahçe'de 2006-2011 yılları arasında görev alan Diego Lugano, burada unutulmaz izler bırakmış ve sarı-lacivertli formayla şampiyonluklar yaşamıştı.

Diego Lugano süper 11’ini açıkladı! Kadroda sürpriz isim...

Uruguaylı eski futbolcu, yayıncı kuruluşun bir programında Süper Lig 11'ini açıkladı. Kadrodaki sürpriz isimler de dikkat çekti. İşte o 11...

Diego Lugano süper 11’ini açıkladı! Kadroda sürpriz isim...

VOLKAN DEMİREL

Diego Lugano süper 11’ini açıkladı! Kadroda sürpriz isim...

GÖKHAN GÖNÜL

Diego Lugano süper 11’ini açıkladı! Kadroda sürpriz isim...

SERVET ÇETİN

Diego Lugano süper 11’ini açıkladı! Kadroda sürpriz isim...

EGEMEN KORKMAZ

Diego Lugano süper 11’ini açıkladı! Kadroda sürpriz isim...

ROBERTO CARLOS

Diego Lugano süper 11’ini açıkladı! Kadroda sürpriz isim...

SELÇUK İNAN

Diego Lugano süper 11’ini açıkladı! Kadroda sürpriz isim...

EMRE BELÖZOĞLU

Diego Lugano süper 11’ini açıkladı! Kadroda sürpriz isim...

ARDA TURAN

Diego Lugano süper 11’ini açıkladı! Kadroda sürpriz isim...

QUARESMA

Diego Lugano süper 11’ini açıkladı! Kadroda sürpriz isim...

ALEX

Diego Lugano süper 11’ini açıkladı! Kadroda sürpriz isim...

BURAK YILMAZ

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Süper Lig’de 14. haftanın hakemleri belli oldu! Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu!
Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Flaş hakem kararı Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Flaş hakem kararı
Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori... Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör