Tahkim Kurulu kararları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a verdiği cezaları onadı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a verdiği cezaları onadı.
Kurulun aldığı kararlar şöyle;
Trabzonspor A.Ş.'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 11.11.2021 tarih ve E.2021-2022/315 - K.2021-2022/380 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Trabzonspor A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. maddesi uyarınca 32.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 11.11.2021 tarih ve E.2021-2022/304 - K.2021-2022/364 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Tribünü D, E, Migros Tribünü D, E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. maddesi uyarınca 32.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 11.11.2021 tarih ve E.2021-2022/315 - K.2021-2022/379 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/2. maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında; Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Üst Tribün 407, 408, Kuzey Alt Tribün 107, 108, Doğu Üst Tribün 415, 416, Doğu Alt Tribün 115, 116 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. maddesi uyarınca 64.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında; Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Kuzey Alt Tribün 108 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde; iki farklı eylem nedeniyle kartlarının bloke edilmesine karar verilen Kuzey Alt Tribün 108 bloğa giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
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