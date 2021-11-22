Trabzonspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında lider Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Peki; Trabzonspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Gaziantep maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında namağlup lider Trabzonspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililer bu maçı kazanıp rakipleriyle arasındaki puan kaybını korumak ve serisini devam ettirmek istiyor. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

⚽ TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Erce, Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat, Siopis, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius.

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul, Caulker, Oğuz, Kitsiou, Recep Niyaz, Doğan, Maxim, Dicko.

📺 TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Gaziantep FK maçı 22 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar gün boyu aspor.com.tr'de yer alacak.

🚑TRABZONSPOR'DA KRİTİK EKSİKLER!

Trabzonspor'da kart cezalısı Uğurcan Çakır ile sakatlıkları bulunan Bakasetas, Hüseyin Türkmen ve Koita forma giyemeyecek. Sakatlığı büyük ölçüde düzelen Hamsik'in de riske atılması beklenmiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, ligde son oynanan Beşiktaş karşılaşmasındaki 11'inden farklı olarak kalede Uğurcan'ın yerine Erce'ye, savunmada Hüseyin'in yerine cezasını tamamlayan Edgar'a yer vermesi bekleniyor. Trabzonspor'da kart cezası nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın yokluğunda maçta kaptanlık pazubandını Anthony Nwakaeme takacak. Nwakaeme, bu maçla birlikte bu sezon ilk kez sahaya takım kaptanı olarak çıkacak.

🚑 GAZİANTEP FK EKSİK GELDİ!

Güneydoğu temsilcisi, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet yüzü görmedi. Gaziantep FK'da kart cezalısı Figueiredo ile sakatlıkları devam eden Kenan Özer, Borven ve Halil İbrahim Pehlivan Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

💪 YENİLMEZLİK SERİSİNİ 25 MAÇA ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR

Trabzonspor, Gaziantep FK'yi mağlup ederek yenilmezlik serisini de 25 maça çıkarmayı hedefliyor. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 24 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

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