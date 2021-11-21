21 Kasım 2021, Pazar

SÜPER LİG

Altay - Adana Demirspor maçı | CANLI

Altay - Adana Demirspor | CANLI
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Süper Lig'in 13. haftasında Altay evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Altay-Adana Demirspor maçının canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Altay Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Altay-Adana Demirspor maçının canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

ALTAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Altay: Lis, Thiam, İbrahim, Cebrail, Murat, Aka, Poko, Pinares, Kappel, Thaciano, Bamba

Adana Demirspor: Muric, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Yunus, Akintola, Assombalonga

ALTAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Altay - Adana Demirspor maçı 21 Kasım Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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