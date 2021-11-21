21 Kasım 2021, Pazar

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Konyaspor Çaykur Rizespor maçı CANLI İZLE (Konyaspor-Rizespor canlı anlatım)

Konyaspor Çaykur Rizespor | CANLI
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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. 3 maçlık galibiyet serisine sahip ev sahibi ekip, son 3 maçta 2 galibiyet alan Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor sahasında Çaykur Rizespor'la kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

KONYASPOR RİZESPOR İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Endri, Bytyqi, Serdar, Cikalleshi.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Umar, Selim, Holmen, Cemali, Fabricio, Djokovic, Bolasie, Boldrin, Boyd, Pojhanpalo.

KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Rizespor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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