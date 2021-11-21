Galatasaray - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. İki ezeli rakibin galibiyet için mücadele edeceği maç öncesinde ilk 11'ler belli oldu. İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri...

Süper Lig'in 13. haftası nefes kesen bir derbiye sahne olacak. İki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe Nef Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, van Aanholt, Marcao, Nelsson, Yedlin, Cicaldau, Berkan, Feghouli, Kerem, Morutan, Halil.

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Min Jae, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Ferdi, İrfan, Özil, Berisha.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

👤 GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇINI HAKEMİ KİM?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

📉 HALİL UMUT MELER'İN PERFORMANSI!

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, Süper Lig'de 121 maç yönetti. Bu maçların 55'ini ev sahibi takımlar, 43'ünü ise deplasman takımları kazandı. 23 maç ise beraberlikle noktalandı. Meler, mücadelelerde 579 sarı kart ve 39 kırmızı kart gösterdi. Meler, kariyerinde maç başına 4,98 sarı kart ve 0,29 kırmızı kart ortalamalarına sahip bulunuyor.

SON 6 DERBİNİN 5'İ BERABERE

Nef Stadı'nda yapılan son 6 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 5'inde kazanan çıkmadı. İki takım, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021 sezonlarında 0-0, 2018-2019 sezonunda 2-2 berabere kaldı.

GALATASARAY FENERBAHÇE'YE KARŞI SAHASINDA 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, sahasında çıktığı son 6 Fenerbahçe derbisinde galibiyet elde edemedi. Fenerbahçe'ye karşı iç sahadaki son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 2-1'lik skorle elde eden Galatasaray, sonrasındaki 6 karşılaşmada 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Bu süreçteki 5 derbide gol atamayan Galatasaray, sadece 1 müsabakada 2 kez fileleri havalandırabildi. Fenerbahçe ise 6 müsabakanın 2'sinde toplam 3 gol bulabildi.

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