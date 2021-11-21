21 Kasım 2021, Pazar

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Kasımpaşa Karagümrük maçı CANLI İZLE (Kasımpaşa-Fatih Karagümrük canlı anlatım)

Kasımpaşa-Karagümrük | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 Giriş Tarihi: 21.11.2021

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Kasımpaşa Karagümrük maçının tüm detayları ve karşılaşmanın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

KASIMPAŞA KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Tarkan, Bruma, Sakıb, Brecka, Varga, Travnik, Yusuf, Hajradinovic, Umut Bozok.

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Luckassen, Caner, Erhun, Biglia, Bertolacci, Karamoh, Emre Mor, Pesic.

KASIMPAŞA - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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