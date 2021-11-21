Kasımpaşa Karagümrük maçı CANLI İZLE (Kasımpaşa-Fatih Karagümrük canlı anlatım)
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Kasımpaşa Karagümrük maçının tüm detayları ve karşılaşmanın CANLI ANLATIMI haberimizde...
Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
KASIMPAŞA KARAGÜMRÜK İLK 11'LER
Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Tarkan, Bruma, Sakıb, Brecka, Varga, Travnik, Yusuf, Hajradinovic, Umut Bozok.
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Luckassen, Caner, Erhun, Biglia, Bertolacci, Karamoh, Emre Mor, Pesic.
KASIMPAŞA - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
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