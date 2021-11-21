21 Kasım 2021, Pazar

SÜPER LİG

Konyaspor 3-0 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Konyaspor seriyi sürdürdü!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 Giriş Tarihi: 21.11.2021

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. 3 maçlık galibiyet serisine sahip ev sahibi ekip, son 3 maçta 2 galibiyet alan Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri, Zymer Bytyqi, Paul-José Mpoku ve Michalak attı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Konyaspor 3 puanın sahibi oldu. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren goller 1. dakikada Bytyqi, 63. dakikada M'Poku ve 90+4'te Michalak'tan geldi.

Bu sonuçla Süper Lig'deki galibiyet serisini 4 maça çıkaran Konyaspor puanını 26'ya yükseltti. Çaykur Rizespor ise 7 puanda kaldı.

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