21 Kasım 2021, Pazar

SÜPER LİG

Altay 1-3 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Mavi Şimşekler İzmir’de kazandı!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 Giriş Tarihi: 21.11.2021

Süper Lig'in 13. haftasında Altay evinde Adana Demirspor'u konuk etti. Adana temsilcisi, İzmir deplasmanında 3-1'lik skorla galibiyete uzandı. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri, Yunus Akgün, Assombalonga ve David Akintola kaydetti. Altay'ın tek sayısı ise Yasser Rayan attı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 13. haftasında Altay ile Adana Demirspor İzmir'de karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla Adana Demirspor oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren goller Yunus Akgün, Assombalonga ve Akintola'dan geldi. Altay'ın tek golünü ise Ahmed Rayan kaydetti.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 19'a yükseltti. Altay ise 16 puanda kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI
Konyaspor seriyi sürdürdü! Konyaspor seriyi sürdürdü!
Karagümrük ilk yarıda fişi çekti! Karagümrük ilk yarıda fişi çekti!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör