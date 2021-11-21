Altay 1-3 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 13. haftasında Altay ile Adana Demirspor İzmir'de karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla Adana Demirspor oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren goller Yunus Akgün, Assombalonga ve Akintola'dan geldi. Altay'ın tek golünü ise Ahmed Rayan kaydetti.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 19'a yükseltti. Altay ise 16 puanda kaldı.

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