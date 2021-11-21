21 Kasım 2021, Pazar
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Altay 1-3 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 13. haftasında Altay evinde Adana Demirspor'u konuk etti. Adana temsilcisi, İzmir deplasmanında 3-1'lik skorla galibiyete uzandı. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri, Yunus Akgün, Assombalonga ve David Akintola kaydetti. Altay'ın tek sayısı ise Yasser Rayan attı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in 13. haftasında Altay ile Adana Demirspor İzmir'de karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla Adana Demirspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren goller Yunus Akgün, Assombalonga ve Akintola'dan geldi. Altay'ın tek golünü ise Ahmed Rayan kaydetti.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 19'a yükseltti. Altay ise 16 puanda kaldı.
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