20 Kasım 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Hatayspor - Antalyaspor | CANLI

Hatayspor - Antalyaspor | CANLI
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 20.11.2021

Süper Lig'in 13. haftasında Hatayspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Hatayspor-Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'in 13. haftasında Hatayspor evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Hatayspor-Antalyaspor maçının canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Antalyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.




HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Samuel, Adama Traore, Mehdi, Saba, Ruben Ribeiro, El Kaabi, Mame Diouf

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Naldo, Poli, Mukairu, Doğukan, Fredy, Amilton

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