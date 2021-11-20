20 Kasım 2021, Cumartesi
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Hatayspor - Antalyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
Hatayspor - Antalyaspor | CANLI
Süper Lig'in 13. haftasında Hatayspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Hatayspor-Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Süper Lig'in 13. haftasında Hatayspor evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Hatayspor-Antalyaspor maçının canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Hatayspor - Antalyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Samuel, Adama Traore, Mehdi, Saba, Ruben Ribeiro, El Kaabi, Mame Diouf
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Naldo, Poli, Mukairu, Doğukan, Fredy, Amilton
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