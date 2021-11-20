Giresunspor 1-0 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. 13. hafta mücadelesinde Giresunspor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 3 puanın sahibi 1-0'lık skorla ev sahibi ekip Giresunspor oldu. Giresunspor'un golü 70. dakikda Diabate'den geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. 13. hafta mücadelesinde Giresunspor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 3 puanın sahibi 1-0'lık skorla ev sahibi ekip Giresunspor oldu.

Giresunspor'un tek golü karşılaşmanın 70. dakikasında Diabate'den geldi.

Bu skorla Giresunspor puanını 13'e yükseltirken, Yeni Malatyaspor 12 puanda kaldı.

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ