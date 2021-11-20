20 Kasım 2021, Cumartesi
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Giresunspor - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
Giresunspor - Yeni Malatyaspor | CANLI
Giresunspor, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Giresunspor-Yeni Malayaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilrsiniz.
Süper Lig'in 13. haftasında Giresunspor evinde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Giresunspor-Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilrisiniz.
GİRESUNSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Giresunspor - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
GİRESUNSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ
Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz, Pelupessy, Flavio, Diabate, Sergio, Shapi, Doukara
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Semih, Sadık, Haddadi, Aabid, Chouiar, Mallan, Mustafa, Adem, Kubilay
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