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Giresunspor - Yeni Malatyaspor | CANLI

Giresunspor - Yeni Malatyaspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 Giriş Tarihi: 20.11.2021

Giresunspor, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Giresunspor-Yeni Malayaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilrsiniz.

Süper Lig'in 13. haftasında Giresunspor evinde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Giresunspor-Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilrisiniz.

GİRESUNSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.




GİRESUNSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz, Pelupessy, Flavio, Diabate, Sergio, Shapi, Doukara

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Semih, Sadık, Haddadi, Aabid, Chouiar, Mallan, Mustafa, Adem, Kubilay

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