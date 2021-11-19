Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Son 4 haftada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar bu maçla birlikte çıkış yakalamak istiyor. Alanyaspor ise son 2 maçını kazanamadı ve seriye 'dur' demek istiyor. Peki; Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

Milli aranın bitmesiyle birlikte heyecan Spor Toto Süper Lig'de devam edecek. Ligin 13. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Peki Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm bu soruların yanıtları...

📺 ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

20 Kasım Cumartesi günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor - Beşiktaş maçı saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

N'SAKALA KADRO DIŞI, BATSHUAYI HAZIR DEĞİL

Bu sezon sakat futbolculardan dolayı bir çok maça eksik çıkan ve Sergen Yalçın'ın kafasındaki ideal onbirle çok az sayıda maç yapabilen Beşiktaş'ta, Alanya maçı öncesinde de santrfor Batshuayi'nin yokluğu sıkıntı yaratıyor.

Hatay deplasmanında sakatlandıktan sonra İngiltere'ye giderek tedavi olan Belçikalı golcü, İstanbul'a dönüşünde de hasta oldu. Yüksek ateş ve öksürük sebebiyle tedavi olan Batshuayi, Alanya maçında olmayacağı için santrforda Güven ya da Kenan Karaman görev yapacak.

Kalede Ersin'e görev verecek olan Yalçın'ın geri dörtlüyü Rosier-Vida-Welinton ve Umut Meraş'tan oluşturması bekleniyor. Orta sahada defansif olarak Josef'in oynaması kesin olurken, hücum hattında Ghezzal ve Teixeira'nın yanında Oğuzhan - Can ikilisinden birinin olması yüksek ihtimal. Beşiktaş'ın hücum bölgesindeki diğer oyuncusu ise sol kanatta Larin olacak.

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