Başakşehir 2-1 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun gelişinin ardından ligde seriye bağlayan İstanbul ekibi, zorlu rakibini de 2-1 geçerek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. İşte ayrıntılar...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 13. haftasında Başakşehir, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Nefes kesen maçı Başakşehir 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren goller 17. dakikada Gulbrandsen ve 24. dakikada Mahmut Tekdemir'den geldi. Sivasspor'un tek golünü ise 59'da Pedro Henrique penaltıdan kaydetti.

Sivasspor'un 45. dakikada Goutas ile attığı gol de, kaleci Volkan Babacan'a yapılan faul gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Başakşehir, puanını 21'e yükseltti ve Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı ve Fenerbahçe'yi geride bırakarak 4. sıraya yerleşti.

Sivasspor ise 13 puanda kaldı.

BELÖZOĞLU İLE 5'TE 5

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun gelişiyle çıkışa geçen Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı 5 maçı da kazandı. Belözoğlu yönetiminde ilk maçta Beşiktaş'ı deviren turuncu lacivertliler, ardından sırasıyla Antalyaspor, Adana Demirspor ve Yeni Malatya maçlarından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada sol kanttan içeriye giren Chadli'nin yerden ceza sahası dışına gönderdiği topta kaptan Mahmut Tekdemir'in yerden şutu kaleci Ali Şaşal'da kaldı.



17'nci dakikada Başakşehir öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Okaka, sağında boş olan Gulbransen'e pasını aktardı. Norveçli futbolcunun sağ ayağıyla ceza sahası sağ çaprazdan çektiği şut ağlarla buluştu:1-0.



24'üncü dakikada Başakşehir, farkı 2'ye çıkardı. Hasan Ali'nin pasında ceza sahası sol köşesinde topla buluşan Chadli'nin kale içine doğru çıkardığı topu Mahmut Tekdemir önce kontrol etti ve isabetli bir şutla ağları havalandırdı: 2-0.



37'nci dakikada Henrique'nin ceza sahası içinde çektiği şutta kaleci Volkan gole izin vermedi.



Mücadelenin ilk yarısını Medipol Başakşehir, 2-0'lık üstünlükle kapattı.



59'uncu dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahası içinde Hasan Ali'nin toplu elle oynaması sonrası hakem Mete Kalkavan beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Henrique kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi: 2-1.



81'inci dakikada Henrique, müsait pozisyondaki James'e indirdiği topta Nijeryalı futbolcunun şutu üstten auta çıktı.



Mücadeleyi Medipol Başakşehir 2-1 kazandı.

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