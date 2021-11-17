Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası dev bir derbiye ev sahipliği yapacak. Son 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray; galibiyet hasreti 4 maç olan Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım bu maçtan galibiyetle ayrılıp hem rakibiyle arasındaki farkı açmak hem de taraftarlarının da desteğiyle zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Sarı-lacivertliler ise bu maçı çıkış olarak görüyor. Peki; Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? G.Saray-F.Bahçe maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler... | Galatasaray-Fenerbahçe haberleri (GS FB haberi)

Milli aranın resmen sona ermesiyle birlikte gözler Spor Toto Süper Lig'e çevrildi. Ligin 13. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup lider olan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de de galip gelerek başarısını taçlandırmak istiyor. Son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler ise bu maçı çıkış olarak görüyor. İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin tüm bilgiler...

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? GS FB DERBİSİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. İki takım NEF Stadyumu'nda kozlarını paylaşırken, dev derbi beIN Sports 1 ekranlarından CANLI yayınlanacak.

GALATASARAY'DAKİ EKSİKLİKLER

Sakatlıkları bulunan Arda Turan ve Sacha Boey, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Milli takımdan sakat dönen Olimpiu Morutan'ın son durumu ise maç saatinde belli olacak.

FENERBAHÇE'DEKİ EKSİKLİKLER

Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, G.Saray maçında kaleyi koruyamayacak. Enner Valencia ve Luiz Gustavo'nun ise yetişme ihtimali bulunuyor.

CİMBOM KAPALI GİŞE OYNAYACAK!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yeni karara göre; 9 Kasım 2021'den sonra oynanacak tüm maçlar tam seyirci kapasitesiyle oynanabilecek. Sarı-kırmızılılar ezeli rakibine karşı kapalı gişe oynayacak.

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