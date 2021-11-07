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Fenerbahçe - Kayserispor maçı CANLI

Fenerbahçe - Kayserispor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 Giriş Tarihi: 07.11.2021

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u konuk ediyor. Fenerbahçe-Kayserispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Fenerbahçe-Kayserispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

FENERBAHÇE - Berke, Szalai, Min Jae, Tisserand, Nazım, Ferdi, Mert Hakan, Zajc, İrfan, Meyer, Berisha.

KAYSERİSPOR - Lung, Ramazan, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Campanharo, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe-Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde cezası devam eden Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada forma giyemezken, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Serdar Aziz, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Mesut Özil de bu mücadelede görev alamadı.

KAYSERİSPOR'DA 4 İSİM YOK

Takımda sakatlıkları bulunan Bernard Mensah, Uğur Demirok ve kırmızı kart cezalısı Onur Bulut forma giyemiyor. Ayrıca Manuel Fernandes'in de maç kadrosuna alınmadı.


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