14 Kasım 2021, Pazar

SÜPER LİG

Kayserispor Sivasspor maçı CANLI İZLE (Kayserispor-Sivasspor canlı anlatım)

Kayserispor - Sivasspor | CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 Giriş Tarihi: 14.11.2021

Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı değerlendiren Kayserispor ve Sivasspor, hazırlık karşılaşmasında kozlarını paylaşıyor. Kayserispor-Sivasspor maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e ara verilirken, Kayserispor ve Sivasspor hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

KAYSERİSPOR SİVASSPOR İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Carole, Attamah, Kolovetsios, Yasir, Ramazan, Campanharo, Mehmet, Cardoso, Gökhan, Mane.

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Caner, Camara, Ziya, Azubuike, Ulvestad, Hakan, Sefa, Pedro Henrique, James.

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KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan hazırlık maçı, saat 16.00'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

SÜPER LİG'DE NE DURUMDALAR?

Kayserispor ligde çıktığı 12 maçtan 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 15 puan topladı ve 13. sırada yer aldı.

Sivasspor ise 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 13 puan topladı ve 15. sırada kendine yer buldu.

MAÇIN GOLÜ

GOL | Kayserispor 1-0 Sivasspor

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