Kayserispor Sivasspor maçı CANLI İZLE (Kayserispor-Sivasspor canlı anlatım)
Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı değerlendiren Kayserispor ve Sivasspor, hazırlık karşılaşmasında kozlarını paylaşıyor. Kayserispor-Sivasspor maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...
Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e ara verilirken, Kayserispor ve Sivasspor hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
KAYSERİSPOR SİVASSPOR İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Carole, Attamah, Kolovetsios, Yasir, Ramazan, Campanharo, Mehmet, Cardoso, Gökhan, Mane.
Sivasspor: Muammer, Ahmet, Caner, Camara, Ziya, Azubuike, Ulvestad, Hakan, Sefa, Pedro Henrique, James.
KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan hazırlık maçı, saat 16.00'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
SÜPER LİG'DE NE DURUMDALAR?
Kayserispor ligde çıktığı 12 maçtan 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 15 puan topladı ve 13. sırada yer aldı.
Sivasspor ise 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 13 puan topladı ve 15. sırada kendine yer buldu.
MAÇIN GOLÜ
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