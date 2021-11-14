14 Kasım 2021, Pazar

SÜPER LİG

Kayserispor 1-1 Sivasspor (MAÇ SONUCU-GOLLERİ İZLEYİN)

Kayserispor ile Sivasspor yenişemedi!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 Giriş Tarihi: 14.11.2021

Süper Lig'e verilen milli arada Kayserispor sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor'un golünü Mane kaydederken, Sivasspor'un golü Ulvestad'dan geldi.

Süper Lig ekipleri Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında karşılaştı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın gollerini, Kayserispor adına 9. dakikada Carlos Mane ve Sivasspor adına da 65. dakikada Fredrik Ulvestad kaydetti.
GOL | Kayserispor 1-0 Sivasspor
GOL | Kayserispor 1-1 Sivasspor ️

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