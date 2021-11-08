Halis Özkahya konuştu! "4. hakem yanlışlıkla gösterdi diyebilirdim"
Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında yaşanan olay sonrası karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya hakemliği bırakma kararı aldığını açıklamıştı. Son yaptığı açıklamada kararının nedenlerini anlatan Özkahya, yaşanan olaya dair "4. hakem yanlışlıkla 9 dakika gösterdi diyebilirdim ama bu benim karakterime uymaz" dedi. | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında flaş bir olay yaşanmış karşılaşmanın sonuna +9 ilave süre gösterildi ama maçın hakemi Halis Özkahya, mücadeleyi 94.15'te bitirdi. Maçın erken bitirildiği anlaşılınca 20 dakika sonra takımlar sahaya tekrar çağrılmıştı. Oyuncular tekrar sahaya geldi. Yaklaşık 20 dakika aradan sonra maç 4 dakika daha oynandı ve skor değişmedi, maçı Gaziantep FK 2-0 kazanmıştı.
Karşılaşmanın ardından düdüğünü asma kararı alan Halis Özkahya bu kararına dair açıklamalarda bulundu. Özkahya açıklamasında "Maçı devam ettirmem için kimse beni zorlamadı. Erken bitirdiğimi içeri girdikten sonra fark ettim. 5 dakika uzatma verdim, 4. hakem yanlışlıkla 9 dakika gösterdi diyebilirdim ama bu benim karakterime uymazdı. Sonrasında iki takımdan da rica ettim. Maçın dalgınlık sonucu erken bittiğini, daha sonra itiraz olursa maçın tekrar edilebileceğini ya da oynanmayan dakikaların oynanabileceğini ilettim. Maçın tekrarı olabilirdi. Ondan dolayı da iki takımı da davet ettim. Onlar da sağ olsunlar yardımcı oldular, tekrar sahaya çıktılar. Maç bittikten sonra da 'olur bunlar insana mahsus hatalar' dediler."
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