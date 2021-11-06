07 Kasım 2021, Pazar

SÜPER LİG

Antalyaspor 1-0 Altay (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Antalya tek attı 3 aldı!

Antalya tek attı 3 aldı!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 Giriş Tarihi: 06.11.2021

Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile Altay karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Antalya ekibi 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor ile Altay kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 49. dakikada Paul Mukairu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor 15 puana yükseldi. Altay'ın galibiyet hasreti 5 maça çıkarken 16 puanda kaldı.

Ligin 13. haftasında Antalyaspor deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Altay ise sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
G.Antep sahasında kazandı! G.Antep sahasında kazandı!
Alanya’nın serisi Rize’de son buldu! Alanya'nın serisi Rize'de son buldu!
G.Antep sahasında kazandı! G.Antep sahasında kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör