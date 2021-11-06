Sivasspor Giresunspor maçı canlı anlatım (Sivasspor Giresunspor maçı canlı izle)

Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor ile Giresunspor kozlarını paylaşıyor. İki takım, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Sivasspor - Giresunspor maçıyla ilgili tüm bilgilere ve Sivasspor - Giresunspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Ligde geride kalan 11 haftada kırmızı-beyazlılar, 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 6 beraberlik sonucunda topladığı 12 puanla 13. sırada yer alıyor. Giresun temsilcisi ise 2 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlikle aldığı 9 puanla 19. basamakta bulunuyor.

SİVASSPOR - GİRESUNSPOR İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Fajr, Hakan, Gradel, Pedro, Kayode, Yatabare

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Douglas, Aziz Behich, Traore, Flavio, Sergio, Suleymanov, Diabate, Doukara

LİGDE İLK RANDEVU

Sivasspor ile Giresunspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya geliyor. Yiğidolar, bu sezon lige yükselen Giresun ekibiyle oynayacağı müsabakayla birlikte Süper Lig tarihinde 534. maçına çıktı.

İki takım daha önce 2020-2021 sezonunda Türkiye Kupası 5. Tur'unda karşılaştı. Sivas'ta oynanan mücadeleyi kırmızı-beyazlılar 1-0 kazanmıştı.

ÜMİT ÖZTÜRK DÜDÜK ÇALIYOR

İki takım arasında oynanan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını İsmail Şencan ile Esat Sancaktar yapıyor. Mücadelede dördüncü hakem olarak Alper Akarsu görev alıyor.

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