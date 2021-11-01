Başakşehir Adana Demirspor maçı canlı anlatım (Başakşehir Adana Demirspor maçı canlı izle)

Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından ligde 2'de 2 yapan Başakşehir, bu maçı da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Öte yandan Adana Demirspor ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlar çıkarmanın peşinde. Başakşehir - Adana Demirspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Başakşehir - Adana Demirspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...





BAŞAKŞEHİR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan Başakşehir - Adana Demirspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR - ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Epureanu, Youssouf, Hasan Ali, Mahmut, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay, Chadli, Okaka.

Adana Demirspor: Muric, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Yunus Akgün, Britt

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