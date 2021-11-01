01 Kasım 2021, Pazartesi

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Başakşehir Adana Demirspor maçı canlı anlatım (Başakşehir Adana Demirspor maçı canlı izle)

Başakşehir - Adana Demirspor | CANLI
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 01.11.2021

Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından ligde 2'de 2 yapan Başakşehir, bu maçı da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Öte yandan Adana Demirspor ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlar çıkarmanın peşinde. Başakşehir - Adana Demirspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Başakşehir - Adana Demirspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...


BAŞAKŞEHİR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan Başakşehir - Adana Demirspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR - ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Epureanu, Youssouf, Hasan Ali, Mahmut, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay, Chadli, Okaka.

Adana Demirspor: Muric, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Yunus Akgün, Britt

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