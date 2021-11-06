Sivasspor 0-0 Giresunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım sahadan beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor ile Giresunspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Hakem Ümit Öztürk'ün düdük çaldığı mücadelede iki takım, sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Ev sahibi takımda Uğur Çiftçi, mücadelenin 84. dakikasında direkt kırmızı kart, Giresunspor'da ise Traore, maçın 88. dakikasında çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Sivasspor bu sonuçla puanını 13'e yükseltirken, Giresunspor puanını 10'a çıkardı.
Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor, 20 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Başakşehir'e konuk olacak. Giresunspor ise aynı gün ve aynı saatte sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
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