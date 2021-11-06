07 Kasım 2021, Pazar

SÜPER LİG

Sivasspor 0-0 Giresunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sivas ile Giresun yenişemedi!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 Giriş Tarihi: 06.11.2021

Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım sahadan beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor ile Giresunspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Hakem Ümit Öztürk'ün düdük çaldığı mücadelede iki takım, sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Ev sahibi takımda Uğur Çiftçi, mücadelenin 84. dakikasında direkt kırmızı kart, Giresunspor'da ise Traore, maçın 88. dakikasında çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Sivasspor bu sonuçla puanını 13'e yükseltirken, Giresunspor puanını 10'a çıkardı.

Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor, 20 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Başakşehir'e konuk olacak. Giresunspor ise aynı gün ve aynı saatte sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
G.Antep sahasında kazandı! G.Antep sahasında kazandı!
Alanya’nın serisi Rize’de son buldu! Alanya'nın serisi Rize'de son buldu!
G.Antep sahasında kazandı! G.Antep sahasında kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör