06 Ekim 2021, Çarşamba

SÜPER LİG

Kulüpler Birliği'nden tarihi toplantı! Hakem hataları hakkında...

Kulüpler Birliği’nden tarihi toplantı! Hakem hataları hakkında...
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.10.2021

Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın ardından hakem konusunda yaşanan tartışmalı pozisyonların artması nedeniyle Kulüpler Birliği'nden kritik bir toplantı kararı geldi. Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki birlik, 60 yıldır reform yapılmayan MHK'nin yapısını değiştirecek formülleri masaya yatıracak.

Kulüpler Birliği, bugün saat 13.00'te başlayacak bu önemli toplantı, futbolumuzu hak ettiği seviyeye çıkaracak bir dönüm noktası olma özelliği taşıyor.

Fotomaç'ın haberine göre Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki birlik, 60 yıldır reform yapılmayan MHK'nin yapısını değiştirecek formülleri masaya yatıracak.

Toplantıda, hakem atamalarının La Liga modeliyle yapılması da görüşülecek. Bu modelde hakemleri 'yapay zeka' belirliyor.

Tüm takımların şikayetçi olduğu hakemler konusuna kalıcı çözüm getirmek isteyen Kulüpler Birliği, alınacak kararları TFF'ye sunacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
MHK’dan Ali Palabıyık kararı! Tartışmalı maç sonrası... MHK'dan Ali Palabıyık kararı! Tartışmalı maç sonrası...
Standart yok isyan ’VAR’ Standart yok isyan 'VAR'
Zirve alev aldı! 4 büyüklerin yarışında... Zirve alev aldı! 4 büyüklerin yarışında...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör