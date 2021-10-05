05 Ekim 2021, Salı

SÜPER LİG

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Hakemlerde standart yok! Süper Lig'de MHK'ya isyan 'VAR'

Süper Lig'de 2021/22 sezonu heyecan devam ederken ligin 8. haftası geride kaldı. Geride kalan 8 hafta bir yandan nefes kesen maçlara sahne olurken, diğer yandan bir çok tartışmalı pozisyonu da beraberinde getirdi. Henüz 8 hafta geride kalmasına rağmen başta ligin devleri olmak üzere bir çok kulüp hakemlere ve MHK'ya karşı isyan bayrağını açtı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Hakemlerde standart yok! Süper Lig’de MHK’ya isyan ’VAR’
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 05.10.2021

Süper Lig'de henüz 8 hafta geride kalırken hakem kararları ve VAR sisteminin verdiği kararlar kulüplerimizi adeta çileden çıkarttı... Takvim'in haberine göre; F.Bahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve G.Saray'ın haricinde diğer kulüpler de isyan bayrağını açtı.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Hakemlerde standart yok! Süper Lig’de MHK’ya isyan ’VAR’

PALABIYIK-BİTİGEN HEDEFTE
Son olarak Çaykur Rizespor- Galatasaray karşılaşmasında hakem Ali Palabıyık ve VAR hakemi Abdülkadir Bitigen'in verdiği ve vermediği kararlar büyük tartışma yaşattı...

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Hakemlerde standart yok! Süper Lig’de MHK’ya isyan ’VAR’

HAKEMLERİN STANDARTI YOK
Konya-Trabzon maçında Vitor Hugo rakibine arkadan yaptığı sert hareket sonrası direkt atıldı. Beşiktaş- Sivasspor maçında Josef'e benzer pozisyonda kart çıkmadı.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Hakemlerde standart yok! Süper Lig’de MHK’ya isyan ’VAR’

HAVAR HAYOK NE FARK EDER!
Göztepe Giresun maçında Zeki'nin Halil'e yaptığı sert müdahaleye VAR'ın karışmamasını eleştirdi. "haVARhaYOK Ne fark eder" paylaşımında bulundu.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Hakemlerde standart yok! Süper Lig’de MHK’ya isyan ’VAR’

DEVRE ARASINA KADAR MAÇ VERMEM!
Eski hakemlerimizden Ahmet Çakar, "MHK patronu olsam Ali Palabıyık'a devre arasına kadar maç vermem. G.Saray'ın son golünden önce en az 3 faul var" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Hakemlerde standart yok! Süper Lig’de MHK’ya isyan ’VAR’

AYNI POZİSYON AMA FARKLI KARARLAR!
Konya-Trabzon maçında Vitor Hugo, Skubic'e arkadan yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kart gördü. Beşiktaş-Sivasspor karşılaşmasında ise Josef de Souza, Sivaslı Felix'e benzer hareketi yaptı ancak sarıyla yırttı.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Hakemlerde standart yok! Süper Lig’de MHK’ya isyan ’VAR’

AVRUPA'DA BAŞKA LİGDE BAŞKA!
Türk hakemlerin Süper Lig ve Avrupa 'da yönettiği maçlar arasındaki performans farkı tartışılıyor...

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