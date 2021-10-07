Kulüpler Birliği'nin MHK taslağı belli oldu! 3 kritik madde...
Kulüpler Birliği toplantısında, bu sezon hakemlerin genel performansı ile Merkez Hakem Kurulu'nun durumu masaya yatırıldı. Tarihi zirve sonrası TFF'ye sunulacak taslakta yer alan 3 önemli madde ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Kulüpler Birliği dün İstanbul'da toplandı. Tarihi zirvede MHK ve hakem hataları masaya yatırıldı. Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Hakem kararlarıyla ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Yol haritamızı TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüşeceğiz. '6 büyük ligden biriyiz' diyorsanız, tüm yapılar buna uyumlu olmalı. 20 yıldır 14-15 MHK gitti geldi. 6-7 kez federasyon, 150'nin üzerinde Süper Lig kulüp başkanı değişti. Ama bazı isimler hep orada, hiç değişmiyor. TFF başkanıyla bu sistemin değişmesi ve sıkıntıların ortadan kaldırılmasını görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.
HAKEM ATAMALARINI MHK'NİN BÜTÜN ÜYELERİ YAPSIN
Sabah'ta yer alan habere göre Kulüpler Birliği'nin masasındaki taslakta yer alan kritik 3 maddede şu detaylar var:
1- MHK içerisinde bir değişime gidilsin, sürekli başkan değişimi bir sonuç getirmiyor, MHK kendi içerisinde köklü bir çözüm bulsun.
2- Nihai çözüm bulunana kadar MHK'nin hakem atama sistemi olan üçlü hakem atama yerine tüm üyelerin belirlemesi ile hakem ataması yapılsın. (Üçlü hakem atamasına göre; hakem görevlendirmelerini sadece 3 MHK üyesi yapıyor)
3- Sezon sonu itibarıyla içlerinde üst düzey hakemlerin de yer aldığı 7 hakemin, hakemliğine son verilsin.
ŞEFFAFLIKTAN UZAK BİR YAPI TARTIŞILIR
Türk futbolunun yapı taşının kulüpler olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Endüstrinin en önemli aktörü de kulüplerdir. Kulüplerin ortak aldığı bir karar endüstrinin yararınadır. Bu toplantıdaki kulüp başkanlarımızın hepsi aynı görüşte. Birlik halinde hareket etmeden bunları söylemeniz mümkün değildir. TFF'nin tüm gelirleri, sponsorları hariç kulüplerin naklen yayından elde ettiği gelirlerden karşılanıyor. Bu yapı içerisinde kulüplerin eğitim, lojistik, maaş anlamında yükümlülükleri var. Birtakım şeyler bunun dışında gerçekleşiyorsa can sıkıyor. Şeffaf olunması gerekiyordu... Şeffaflıktan uzak bir yapı tartışılır" diye konuştu.
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