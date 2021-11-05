Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı canlı anlatım (Gaziantep FK Kasımpaşa maçı canlı izle)
Süper Lig'de 12. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında düşme hattından uzaklaşmak için 3 puana ihtiyacı olan iki takım Gaziantep FK ile Kasımpaşa, Kalyon Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Heyecan dolu maçın canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Gaziantep FK - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:00'de başlayan Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Caulker, Ertuğrul, Tosca, Doğan, Recep, Maxim, Figueiredo, Muhammet.
Kasımpaşa: Harun, Donk, Bruma, Feyzi, Eren, Sadiku, Hajradinovic, Travnik, Yusuf Erdoğan, Eysseric, Umut Bozok.
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