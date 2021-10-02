02 Ekim 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Konyaspor 1-1 Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Konya’da kazanan yok!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 Giriş Tarihi: 02.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor deplasmanda Konyaspor ile deplasmanda 1-1 sona erdi. Ayrıca Akdeniz ekibinin Efecan Karaca ile 71. dakikada attığı gol VAR incelemesin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Süper Lig'de heyecan 8. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Saat 13.30'da başlayan karşılaşmada Konyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan ve Mert Güzenge'nin yönettiği karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Alanyaspor'un golünü 49. dakikada Fatih Aksoy kaydetti. Konyaspor'un beraberlik sayısını ise Chidozie Awaziem kendi kalesine attı.

Alanyaspor'da Efecan Karaca'nın 70. dakikada bulduğu gol ise VAR tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 14'ya çıkardı, Konyaspor ise 14 puana yükseldi.

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