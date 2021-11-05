Çaykur Rizespor Alanyaspor canlı izle (Çaykur Rizespor-Alanyaspor canlı anlatım)
Süper Lig'in 12. haftasında ligin son sırasında bulunan Çaykur Rizespor, 8 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Rizespor-Alanyaspor maçının tüm detayları ve karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...
Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
ÇAYKUR RİZESPOR-ALANYASPOR İLK 11'LER
Ç. Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan, Selim, Holmen, Cemali, Baiano, Djokovic, Boldrin, Sabo, Boyd, Pohjanpalo.
A. Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Tayfur, Umut, Efkan, Efecan, Emre Akbaba, Candeias, Babacar.
ÇAYKUR RİZESPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
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